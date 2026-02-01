2 années de soirées jeux de société animées par Griffon Ludique Mar’mousse Mar’mousse Kav, Bar & Resto Saint-Brieuc

2 années de soirées jeux de société animées par Griffon Ludique Mar’mousse

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-25 19:00:00

fin : 2026-02-25 22:00:00

2026-02-25

Venez tous les derniers mercredi du mois jouer avec vos amis ou des personnes que vous ne connaissez pas encore.

Des animateurs et aimatrices de l’association Griffon Ludique seront présents pour vous proposer de nouveaux jeux ou repréciser des règles que sur lesquelles vous auriez un doute.

Vous aurez l’occasion de choisir ou de tester toutes sortes de jeux.

Amusez-vous bien ! Plijadur deoc’h! .

