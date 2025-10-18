2 ans de Café Cancan > Concert Enomystik Cancan Café Percy-en-Normandie
2 ans de Café Cancan > Concert Enomystik Cancan Café Percy-en-Normandie samedi 18 octobre 2025.
2 ans de Café Cancan > Concert Enomystik
Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie Manche
Début : 2025-10-18 19:00:00
2025-10-18
Le 18 octobre 2025, cela fera (déjà !) 2 ans que Cancan a posé ses pattes palmées à Percy-en-Normandie !
Pour fêter ça tous ensemble, rendez-vous dès 19h pour le concert du flamboyant groupe Enomystik + buvette + food-truck (entrée gratuite).
Événement ouvert à tous (adhérents ou non-adhérents à l’association Cancan Café). .
Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07 contact@cancancafe.fr
