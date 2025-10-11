2 ans de l’Etape Arancou
2 ans de l’Etape Arancou samedi 11 octobre 2025.
2 ans de l’Etape
Salle des fêtes Arancou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Repas servi sur place jusqu’à 21h. Réservation conseillée par téléphone.
Menu « un petit tour aux States » coleslaw, hamburger basque, frites, brownie et café.
Concerts gratuits
– 18h Elimberri, groupe « basco-gascon », à l’église d’Arancou
– 21h Pourkoipa, groupe pop-rock, à la salle des fêtes .
Salle des fêtes Arancou 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
English : 2 ans de l’Etape
German : 2 ans de l’Etape
Italiano :
Espanol : 2 ans de l’Etape
L’événement 2 ans de l’Etape Arancou a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Pays Basque