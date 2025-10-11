2 ans de l’Etape Arancou

Salle des fêtes Arancou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Repas servi sur place jusqu’à 21h. Réservation conseillée par téléphone.

Menu « un petit tour aux States » coleslaw, hamburger basque, frites, brownie et café.

Concerts gratuits

– 18h Elimberri, groupe « basco-gascon », à l’église d’Arancou

– 21h Pourkoipa, groupe pop-rock, à la salle des fêtes .

Salle des fêtes Arancou 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

L’événement 2 ans de l’Etape Arancou a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Pays Basque