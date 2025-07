2 AOÛT 2025 : LA NUIT DU TERROIR Parc de l’Esconge Bourg

2 AOÛT 2025 : LA NUIT DU TERROIR Parc de l’Esconge Bourg Samedi 2 août, 17h00 10 euros sur place, 8 euros en prévente

Le festival des jeunes vignerons des Côtes de Bourg vous donne rendez-vous au bord de la Dordogne

Initiée par les jeunes vignerons des Côtes de Bourg, La Nuit du terroir vise à faire vivre les valeurs de partage, de passion et de convivialité de l’appellation girondine, dont le vignoble suit la rive droite de l’estuaire de la Gironde.

Au programme de cette treizième édition qui se tiendra, comme il est de tradition, dans le cadre verdoyant du Parc de l’Esconge : des bars à vin éphémères, un barbecue géant, un grand marché gourmand et plein de concerts.

Entrée : 10 euros sur place, 8 euros en prévente. L’entrée comprend un verre collector offert et un ticket pour une consommation

Billetterie : www.cotes-de-bourg.com/ndt

Parc de l’Esconge Route de Cambes Bourg 33710 Gironde