2 ateliers autour du son avec Adrien Lefebvre Saint-Rémy mercredi 1 avril 2026.
Route de Caen Saint-Rémy Calvados
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
2026-04-01
Le 1er avril 2 ateliers autour du son avec Adrien Lefebvre pour les 6 9 ans (création sonore, expérimentation et manipulation en direct de sons à l’aide de dispositifs électroniques et acoustiques, exploration d’objets du quotidien pour produire des sons, mise en place d’un mini concert en fin de séance) ! .
Route de Caen Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 69 14 11
English : 2 ateliers autour du son avec Adrien Lefebvre
1 April: 2 sound workshops with Adrien Lefebvre for 6-9 year-olds (sound creation, experimentation and live manipulation of sounds using electronic and acoustic devices, exploration of everyday objects to produce sounds, etc.).
L’événement 2 ateliers autour du son avec Adrien Lefebvre Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Suisse Normande