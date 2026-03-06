2 ateliers autour du son avec Adrien Lefebvre Saint-Rémy

2 ateliers autour du son avec Adrien Lefebvre

Route de Caen Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Le 1er avril 2 ateliers autour du son avec Adrien Lefebvre pour les 6 9 ans (création sonore, expérimentation et manipulation en direct de sons à l’aide de dispositifs électroniques et acoustiques, exploration d’objets du quotidien pour produire des sons, mise en place d’un mini concert en fin de séance) ! .

Route de Caen Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 69 14 11

English : 2 ateliers autour du son avec Adrien Lefebvre

1 April: 2 sound workshops with Adrien Lefebvre for 6-9 year-olds (sound creation, experimentation and live manipulation of sounds using electronic and acoustic devices, exploration of everyday objects to produce sounds, etc.).

