2 balades à la découverte de la flore de Bellevue / Square des rossignols Square des rossignols Nantes

2 balades à la découverte de la flore de Bellevue / Square des rossignols Square des rossignols Nantes vendredi 11 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-11 16:30 – 17:15

Gratuit : oui Gratuit, sans réservation Adulte, En famille, Senior, Personne en situation de handicap, Etudiant

– En partenariat avec Nantes Métropole et la Direction de quartier Ouest dans le cadre des Animations Estivales Station Mendès 2 et Square des RossignolA l’occasion de l’inauguration du nouveau Square des Rossignols, Olivia vous a concocté 2 balades ressourçantes pour prendre le temps d’aller à la rencontre des espaces de nature à Bellevue, et apprendre à mieux connaître ces plantes d’ici ou d’ailleurs, voisines fort sympathiques !Laissez-vous guider dans une découverte de la flore du quartier à 2 formats : une balade d’1h30 jusqu’au bois de la Musse ou bien 45 min en restant dans le parc : A chacun son rythme !* De 14h à 15h30 (durée 1h30) : Découverte botanique sensorielle pour le plaisir de l’échange et de la détente – Boucle du square des rossignols au Bois de la Musse> Public : adultes – familles (enfants dès 8 ans accompagnés des parents) * De 16h30 à 17h15 (durée 45 min) : Découverte sensorielle de la flore du square des Rossignols pour s’émerveiller de l’incroyable diversité de la nature !> Public : adultes – familles (enfants dès 6 ans accompagnés des parents) En savoir plus sur Les Balades d’Olivia : www.lesbaladesdolivia.fr+ Suivez l’actualité avec La Lettre d’info mensuelle (inscription par mail)

Square des rossignols Nantes 44000

06 79 81 85 16