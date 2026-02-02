2 Cantates inédites de Haendel église St Philippe du Roule Paris

Lundi 6 Avril 16h : Férié, Lundi de Pâques

Ces 2 Cantates Rares de HAENDEL; « Alpestre monte HWV81 » & « Venus and Adonis HWV85 » : partitions retrouvées dans les année 1980 et 2000 furent données de Nos jours en concert officiel de recréation seulement par le Royal Academy of Music de Londres. L’événement a suscité un vif intérêt début 2000, car il s’agissait d’une œuvre inconnue d’un compositeur majeur du baroque; le public compara notamment « Venus and Adonis » de suite à une écriture de grande beauté; similaire à son Célèbre Gloria !

Programme complété par

– MOZART : Ouverture des Noces de Figaro pour Orchestre seul

– David ALAN-NIHIL : extraits de la Cantate Excelsitas : Spectemus puerum – Luna sub nocte

par Les musiciens de l’Orchestre du « JANUS ACADEMY ORCHESTRA »

et les Solistes :

Géraldine CASEY, Soprano obtient les diplômes supérieurs de Concertiste et d’Excellence à l’Ecole Normale de Musique de Paris. Sa voix étendue rayonne dans beaucoup de production au Théâtre des Champs-Elysées, Châtelet, Opéras de Massy, Rennes, Bordeaux et St Pétersbourg, Varsovie, Santander, Shanghaï …

Guillaume Retail Hautbois Soliste international Professionnel et professeur, il joue au sein de nombreux orchestres (Pasdeloup, Divertimento, Colonne…) et se produit en musique de chambre (Quintette, Ensembles et en duo avec orgue, guitare, piano…). Il enseigne le hautbois et l’improvisation au Conservatoire d’Ermont et lors de Master classes.

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Ces deux œuvres inconnues ont été retrouvées dans les années 1980 et 2000. Pour Soprano, Hautbois et Orchestre à cordes

Le lundi 06 avril 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Public jeunes et adultes.

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris

