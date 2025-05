2 CHŒURS 90 CHORISTES, SAINT-SAËNS MESSE DE REQUIEM OP.54 – Alet-les-Bains, 8 juin 2025 18:30, Alet-les-Bains.

Un petit concert par chaque chœur offrant une tapisserie variée de musique chorale, puis une interprétation ensemble du Requiem. À travers ses mélodies lyriques et ses moments d’intensité dramatique, le Requiem nous invite à réfléchir sur les thèmes de la perte, du souvenir et de l’espoir de la paix. Ensemble, ces pièces forment un voyage à travers différents paysages musicaux, unis par leur pouvoir d’émouvoir, d’élever et d’inspirer.

English :

A short concert by each choir, offering a varied tapestry of choral music, followed by an ensemble performance of the Requiem. Through its lyrical melodies and moments of dramatic intensity, the Requiem invites us to reflect on the themes of loss, remembrance and the hope of peace. Together, these pieces form a journey through different musical landscapes, united by their power to move, uplift and inspire.

German :

Ein kleines Konzert von jedem Chor, das einen vielfältigen Wandteppich aus Chormusik bietet, und dann eine gemeinsame Aufführung des Requiems. Mit seinen lyrischen Melodien und dramatischen Momenten lädt uns das Requiem ein, über die Themen Verlust, Erinnerung und die Hoffnung auf Frieden nachzudenken. Zusammen bilden diese Stücke eine Reise durch verschiedene musikalische Landschaften, die durch ihre Kraft, zu bewegen, zu erheben und zu inspirieren, vereint sind.

Italiano :

Un breve concerto di ciascun coro che offre un variegato arazzo di musica corale, seguito da un’esecuzione d’insieme del Requiem. Attraverso le sue melodie liriche e i momenti di intensità drammatica, il Requiem ci invita a riflettere sui temi della perdita, del ricordo e della speranza di pace. Insieme, questi brani formano un viaggio attraverso diversi paesaggi musicali, uniti dal loro potere di commuovere, elevare e ispirare.

Espanol :

Un breve concierto de cada coro que ofrece un variado tapiz de música coral, seguido de una interpretación en conjunto del Réquiem. A través de sus melodías líricas y momentos de intensidad dramática, el Réquiem nos invita a reflexionar sobre los temas de la pérdida, el recuerdo y la esperanza de paz. Juntas, estas piezas forman un viaje a través de diferentes paisajes musicales, unidos por su poder para conmover, elevar e inspirar.

