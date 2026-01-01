2 chorales en concert L’ARMORICA Plouguerneau

2 chorales en concert

L’ARMORICA 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Pour débuter l’année 2026, la chorale Entre Terre et Mer vous invite à l’Armorica. Vous pourrez écouter deux chorales en concert, dirigées par Elise Perron–Bolmont Mouez ar Skeiz de Guissény et Entre Terre

et Mer de Lilia, organisatrice de l’évènement. Accompagnement musical au piano, à la cornemuse ou à la guitare et au banjo (duo Guy&Jo en invité). Le public pourra lui aussi faire entendre sa voix… Présentation par Yvon Etienne. .

