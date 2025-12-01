2 comme 1 accord Compagnie La P’tite Fabrique de Cirque Maison de Quartier Pierre-Guédou Le Mans

2 comme 1 accord Compagnie La P’tite Fabrique de Cirque

Maison de Quartier Pierre-Guédou 13 Impasse Floréal Le Mans Sarthe

Début : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-21

Dans le cadre de Le Mans Fête Noël dans les Quartiers | Genre Duo de clowns musiciens | Dès 5 ans | Résumé du spectacle Topette et Maestro viennent nous faire un concert ! Ça, ça va…!

Topette c’est le dégingandé dont la tête s’approche des étoiles et Maestro, l’élégant réglé comme du papier à musique. Ils nous proposent un concert original, où la musique s’accorde avec le rire.

Non sans difficultés ni quelques drames, ils vont devenir Clownicien et Musiclown pour notre plus grand plaisir.

Là-dessus pas de doute, ils sont bien 2 comme 1 accord.

Et ça, ça va ! |

Dimanche 21 décembre. 2 séances à 14h30 et 17h (55 min). Lieu du spectacle Maison de quartier Pierre-Guédou. Réservations obligatoires au 02 43 85 16 61 (possible à partir du 1er décembre). .

