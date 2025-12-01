2 CONCERTS DE NOEL AU CHOIX Maison de quartier de Rosemont Saint Ferjeux Besançon

2 CONCERTS DE NOEL AU CHOIX

Maison de quartier de Rosemont Saint Ferjeux 1 avenue Ducat Besançon Doubs

Gratuit

Début : 2025-12-20 15:00:00

2025-12-20

2 Concerts de Noël au choix

L’Harmonie La Concorde de Saint-Ferjeux vous invite à son concert de Noël, porté par l’énergie et la passion de ses musiciens amateurs, guidés par leur chef d’orchestre Laurent COMTE.

Pendant une heure, laissez-vous emporter par un programme festif où chaque œuvre est présentée, expliquée et mise en lumière, pour entrer au cœur de la musique et mieux en savourer toutes les nuances.

Un moment convivial, accessible à tous, pour partager l’esprit de Noël en musique.

Nous vous souhaitons un très beau concert !

2 horaires au choix 15 h 00 ou 17 h 00, pensez à réserver vos places sur Hello asso (entrée libre).

https://www.helloasso.com/associations/la-concorde-de-saint-ferjeux .

