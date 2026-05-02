2 contes et musiques :Dans les yeux d’Una et le vieux sage du Risoux, Baraques du 14, La Vieille-Loye

2 contes et musiques :Dans les yeux d’Una et le vieux sage du Risoux 12 et 13 juin Baraques du 14 Jura

Sur donation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Sensibilisations à la forêt du Risoux avec un premier conte : les aventures d’une femelle lynx, Una et d’une petite fille et un second conte qui raconte l’histoire du plus vieil épicéa du Risoux et de ses habitants

Baraques du 14 La vielle Loye La Vieille-Loye 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 40 06 12 »}]

Sensibilisations à la forêt du Risoux avec 2 contes et musiques Sensibilisation vivant lynx épicéa grand Tetras

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