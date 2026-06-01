2 copines et des livres, La julienne, Plan-les-Ouates
2 copines et des livres, La julienne, Plan-les-Ouates jeudi 11 juin 2026.
2 copines et des livres Jeudi 11 juin, 18h30 La julienne
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T18:30:00+02:00 – 2026-06-11T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-11T18:30:00+02:00 – 2026-06-11T19:30:00+02:00
2 Copines et des livres vous invitent à venir bavarder en toute sympathie lors d’une rencontre chaleureuse autour d’ouvrages, de coups de cœur et de découvertes. Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter nelielectures@gmail.com.
La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « email », « value »: « nelielectures@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:nelielectures@gmail.com »}]
Club de lecteurs de La julienne
DR
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