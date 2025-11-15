2 Cyclo-cross au Lac de La Forêt 15 et 16 novembre 2025 Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault
Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne
### Samedi 15/11/2025
CX ouverts à tous les licenciés FFC depuis les jeunes l’École de Vélo jusqu’aux coureurs Seniors, Dames et Hommes.
### Dimanche 16/11/2025
CX réservé aux coureurs des catégories U15 à Seniors, Dames et Hommes.
Compétition en 2 manches, le matin une épreuve Contre La Montre et l’après-midi une épreuve en ligne .
Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine mmsoulat@orange.fr
