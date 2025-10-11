2 ème édition du Junior Fishing Tour Châteauneuf-du-Faou

2 ème édition du Junior Fishing Tour Châteauneuf-du-Faou samedi 11 octobre 2025.

2 ème édition du Junior Fishing Tour

Châteauneuf-du-Faou Finistère

Début : 2025-10-11

2025-10-11

Junior Fishing Tour Leurre 2025/2026

> Inscription: https://www.peche-en-finistere.fr/…/deco…/leurres-junior

> Châteauneuf du Faou

Les licences établies pour le circuit 2024/2025 sont encore valables jusqu’à fin Décembre .

Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

