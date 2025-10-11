2 ème édition du Junior Fishing Tour Châteauneuf-du-Faou
2 ème édition du Junior Fishing Tour Châteauneuf-du-Faou samedi 11 octobre 2025.
2 ème édition du Junior Fishing Tour
Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Junior Fishing Tour Leurre 2025/2026
> Inscription: https://www.peche-en-finistere.fr/…/deco…/leurres-junior
> Châteauneuf du Faou
Les licences établies pour le circuit 2024/2025 sont encore valables jusqu’à fin Décembre .
Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement 2 ème édition du Junior Fishing Tour Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2025-09-10 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou