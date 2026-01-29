2 ème rencontre régionale de violoncelle Théâtre du Lavoir Pontarlier

2 ème rencontre régionale de violoncelle

Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs

Début : 2026-03-15 16:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

2026-03-15

Organisée par le conservatoire Elie Dupont.

Un concert unique pour écouter les élèves de violoncelle des Conservatoires de Pontarlier et du Pays de Montbéliard, réunis après un week-end de travail artistique. Guidés par Georges DENOIX, Sébastien ROBERT et Rachel GLEIZE, ils vous offrent un voyage musical à travers un répertoire riche et varié.

Entrée libre. .

Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com

