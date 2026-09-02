2 en 1 : animations et spectacles à Ancenis-Saint-Géréon, château d’ancenis, Ancenis

Informations pratiques

2 en 1 : animations et spectacles à Ancenis-Saint-Géréon Samedi 19 septembre, 16h30, 17h00 château d’ancenis Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Château d’Ancenis

• De 10h à 20h › Exposition

Château d’Ancenis – Regards croisés

Plongez dans l’histoire du château d’Ancenis à travers une centaine d’images rares et inédites. L’exposition mêle découverte visuelle et évocation historique, pour un voyage unique entre art, mémoire et patrimoine.

› Tout public / 1er & 2ème étages du logis Renaissance – Entrée libre

• À partir de 14h › Animations

En complément de l’exposition Regards croisés, l’association ARRA propose des animations flash.

› Gratuit . Tout public / Cour du Château + Logis Renaissance

• 16h › Danse & performance in situ

D’ici Là + Et après . Cie Jusqu’à maintenant

D’ici là est un duo chorégraphique écrit avec les mots et la danse pour raconter l’histoire d’une rencontre. Spectacle suivi d’une performance dansée dans le château, l’occasion de se laisser surprendre par une proposition chorégraphique qui respire avec le lieu.

› Gratuit . Tout public / Cour du Château + Logis Renaissance

• 17h › Performance In situ

Et après . Cie Jusqu’à maintenant

Une performance dansée dans le château d’Ancenis.

› Gratuit . Tout public – Logis Renaissance / Jauge limitée

Halte nautique

• 16h30 › Visite « À la découverte des quais »

Promenade en bord de Loire à la découverte des quais en compagnie de Bertrand Boquien, historien, avec échange libre en fin de parcours accompagné d’un verre de l’amitié. Visite proposée par l’association Le Pari.

› Tout public

› RDV à la Halte nautique. Sur réservation, 25 personnes maximum. Infos-réservations : pari-asso.fr

château d’ancenis 21 rue du pont 44150 ancenis-saint-géréon Ancenis 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 83 26 58 https://ancenis-saint-gereon.fr Le logis Renaissance, un programme résidentiel initié par le couple Claude 1er de Rieux et son épouse Suzanne de Bourbon, est édifié vers 1529. Sa façade, côté cour, offre un décor de la première Renaissance, tandis que la structure du logis reste gothique.

A partir du XVIIe siècle, le rôle militaire du château d’Ancenis s’amenuise : il est démantelé sur ordre de Richelieu en 1626, des pans de courtines et des tours sont défigurés ou disparaissent, les douves sont comblées avec la construction des quais vers 1840, l’installation du pensionnat des Ursulines de Chavagnes-en-Paillers, en 1850, continue de le mutiler.

En 1977, le château est classé Monument Historique, et devient propriété de la Ville en 1986. A partir des années 1990, des travaux sont entrepris : démolition de la chapelle du XIXe siècle et du bâtiment scolaire des années 60 et restauration du châtelet d’entrée.

Entre 2013 et 2015, le logis Renaissance du château a été réhabilité. Cela concernait à la fois la consolidation des structures, la reprise des ouvertures et des sculptures.

Le logis accueille la salle des mariages et la Galerie Rives de Loire au rez-de-chaussée, et des expositions aux 1er et 2nd étages.

Le logis Renaissance accueille une exposition semi-permanente sur le château d’Ancenis. Intitulée « Regards croisés », elle donne à voir aux visiteurs le château sous différents angles et époques. Un parcours d’exposition inédit entre art, mémoire et patrimoine. Ouverture du mercredi au dimanche :

Du 8 juillet au 1er septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h

Du 2 septembre au 1er novembre 2026 de 14h à 18h

Dernier accès 30 minutes avant la fermeture.

Entrée gratuite

Château d’Ancenis

©Kalimba