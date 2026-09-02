2 en 1 : animations et spectacles à Ancenis-Saint-Géréon, Théâtre quartier libre, Ancenis

Informations pratiques

2 en 1 : animations et spectacles à Ancenis-Saint-Géréon Dimanche 20 septembre, 14h00 Théâtre quartier libre Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Quartier Rohan – Théâtre Quartier Libre

• De 14h30 à 17h30 › Entresort

L’agence Morin . Cie Mic Mac

L’agence Morin propose un drôle de voyage révolutionnaire qui a su s’adapter à l’air du temps : dans un monde où tout va vite, où les nouvelles technologies sont omniprésentes, l’agence Morin relève le défi et vous fait décoller pour un tour du monde ludique en 80 secondes.

› RDV toutes les 15 min. – Jauge limitée /Gratuit. À partir de 7 ans accompagné › Parvis du Théâtre Quartier Libre

• 15h › Performance & diabolo

C’est idiot mais ça colle à la peau . Yohan Durand

Un spectacle rythmé à la frontière des arts entre cirque, danse et théâtre de rue. Jonglant avec une époustouflante dextérité, Yohan Durand nous réconcilie avec un art que beaucoup pourraient penser désuet : le diabolo. Tout en finesse et en poésie, l’artiste nous embarque pour un voyage touchant et loufoque, en réelle complicité avec le public.

› Gratuit . Tout public › Cloître des Ursulines

• 16h › Spectacle participatif

Mission Président . Cie dbk

Dans Mission Président, Emmanuel Lamentin, responsable du secteur Filières et Reconversion au sein de l’association Cap Avenir, vous propose de découvrir la profession de Président de la République française. En s’inspirant de l’univers des jeux de société et plus précisément du jeu de l’oie, il a concocté une multitude d’épreuves pour vulgariser les fonctions, les enjeux, les difficultés, mais aussi les joies de ce beau métier.

› Gratuit . Tout public › Jardin des Ursulines

• 17h30 › Cirque acrobatique

Sur les rails . Cie Lombric Spaghetti

Sur le quai d’une petite gare de fret, trois hobos attendent un train qui les conduira vers un ailleurs, une nouvelle aventure. C’est dans ce temps suspendu que leur vagabondage prend sens. Une vie qui respire la route, le conflit, l’amitié, et qui fait souffler un grand air de liberté.

› Gratuit . Tout public › Parvis du Théâtre Quartier Libre

Château d’Ancenis

• De 10h à 18h › Exposition

Château d’Ancenis – Regards croisés

› Tout public › 1er & 2ème étages du logis Renaissance – Entrée libre

14h30 & 16h30 › Visite

Visite des extérieurs du château d’Ancenis par l’association ARRA

› Gratuit . Tout public › Cour du château

Théâtre quartier libre place rohan 44150 ancenis-saint-géréon Ancenis 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251141717 https://theatre-quartier-libre.fr https://www.facebook.com/theatrequartierlibre;https://www.instagram.com/theatrequartierlibre/;https://www.youtube.com/channel/UC_rZJkwVfS5t8A6oeItVwHg Le Théâtre Quartier Libre est un équipement municipal, situé au cœur du quartier historique Rohan d’Ancenis-Saint-Géréon. Il a été inauguré en janvier 2003 avec le ministre de la culture de l’époque, Jean-Jacques Aillagon. Il a été réalisé par l’architecte Jean-Claude Pondevie.

Ce bâtiment a reçu le Prix Régional du Ministère de la Culture en 2003 et le Prix Départemental du CAUE en 2004.

Le théâtre est dirigé par Angélique Bretaudeau depuis janvier 2023 entourée d’une équipe de 5 permanents, d’une équipe d’intermittents et des bénévoles pour l’accueil du public et la tenue du bar lors des spectacles.

Sa capacité est de 490 places.

Le théâtre propose une saison culturelle qui s’articule autour d’une programmation pluridisciplinaire, avec des spectacles de théâtre, musique, chanson et danse. Le hall peut également accueillir ponctuellement des expositions en lien avec la programmation culturelle.

Cet équipement peut être loué par des associations culturelles et/ou sportives, des entreprises et organisations pour des évènements type spectacles, congrès, réunions, débats…

Le Théâtre Quartier Libre se positionne comme un lieu ouvert à tous, un espace de rencontre et de partage. Chaque saison propose une diversité culturelle généreuse et animée par de nombreux rendez-vous pour tous les âges et tous les goûts. Venir au Théâtre Quartier Libre

Théâtre Quartier Libre

rue Antoinette de Bruc

44150 Ancenis-Saint-Géréon

• Train :

arrêt gare d’Ancenis-Saint-Géréon puis 20 minutes de marche

• Voiture :

parking de la charbonnière

Boulevard Kirkham (gratuit)

Quartier Rohan – Théâtre Quartier Libre

©L’agence Morin