#2 Expérience vendanges Domaine des Venelles Plaine-et-Vallées

#2 Expérience vendanges Domaine des Venelles Plaine-et-Vallées samedi 13 septembre 2025.

#2 Expérience vendanges

Domaine des Venelles 3 Rue du Château Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Au coeur des vignes, après un café d’accueil, participez, pour la 2ème édition, aux vendanges pendant une matinée. Vous découvrirez ensuite les vins du domaine autour d’un apéritif, suivi d’un repas convivial, puis la visite du pressoir et de la cave. À partir de 14 ans. Places limitées.

Au coeur des vignes, après un café d’accueil, participez, pour la 2ème édition, aux vendanges pendant une matinée. Vous découvrirez ensuite les vins du domaine autour d’un apéritif, suivi d’un repas convivial, puis la visite du pressoir et de la cave.

Activité à partir de 14 ans.

Réservation obligatoire, nombre de place limité

Le programme pourra varier en fonction de la météo. Prévoir des vêtements adaptés. .

Domaine des Venelles 3 Rue du Château Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65 contact@maisonduthouarsais.com

English : #2 Expérience vendanges

In the heart of the vineyards, after a welcome coffee, take part in the 2nd edition of the grape harvest for a morning. You’ll then discover the estate’s wines over an aperitif, followed by a convivial meal and a tour of the press and cellar. Minimum age 14. Places limited.

German : #2 Expérience vendanges

Im Herzen der Weinberge, nach einem Begrüßungskaffee, nehmen Sie zum zweiten Mal einen Vormittag lang an der Weinlese teil. Anschließend lernen Sie die Weine des Weinguts bei einem Aperitif kennen, gefolgt von einem geselligen Essen und der Besichtigung der Weinpresse und des Weinkellers. Ab einem Alter von 14 Jahren. Begrenzte Plätze.

Italiano :

Nel cuore dei vigneti, dopo un caffè di benvenuto, partecipate per una mattinata alla seconda edizione della vendemmia. Scoprirete poi i vini della tenuta durante un aperitivo, seguito da un pasto conviviale e da una visita al torchio e alla cantina. Età minima 14 anni. I posti sono limitati.

Espanol : #2 Expérience vendanges

En el corazón de los viñedos, tras un café de bienvenida, participe durante una mañana en la 2ª edición de la vendimia. A continuación, descubrirá los vinos de la finca durante un aperitivo, seguido de una comida de convivencia y una visita a la prensa y la bodega. Edad mínima 14 años. Plazas limitadas.

L’événement #2 Expérience vendanges Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2025-07-22 par Maison du Thouarsais