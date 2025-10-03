2 Gars et 1 Indien Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement

Vendredi 3 octobre 2025 de 20h30 à 23h30. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03 23:30:00

2025-10-03

répertoire aux multiples inspirations

Réunis autour de l’amour de la musique vibrante, Sébastien Alquier (contrebasse), Paul Alberto (batterie) et Jonathan Azeroual (guitare/chant) offrent un répertoire aux multiples inspirations. De Tom Waits à Luz Casal, en passant par The Doors ou Stevie Wonder, le trio partage les chansons qui le touchent et les revisite avec intensité. Dans une acoustique intime, le jazz, le blues et la folk s’entremêlent, dans leurs nuances autant que dans leurs emballements ! .

Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

