2 Gars et 1 Indien Bar La Caravelle Marseille 2e Arrondissement

2 Gars et 1 Indien

Vendredi 12 décembre 2025 de 20h30 à 23h30. Bar La Caravelle 34 quai du port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Concert de jazz, blues, folk

Réunis autour de l’amour de la musique vibrante, Sébastien Alquier (contrebasse), Paul Alberto (batterie) et Jonathan Azeroual (guitare/chant) offrent un répertoire aux multiples inspirations. De Tom Waits à Luz Casal, en passant par The Doors ou Stevie Wonder, le trio partage les chansons qui le touchent et les revisite avec intensité. Dans une acoustique intime, le jazz, le blues et la folk s’entremêlent, dans leurs nuances autant que dans leurs emballements ! .

Bar La Caravelle 34 quai du port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 36 64 anthony@hotel-marseille.pro

English :

Jazz, blues and folk concert

German :

Jazz, Blues, Folk-Konzert

Italiano :

Concerto di jazz, blues e folk

Espanol :

Concierto de jazz, blues y folk

