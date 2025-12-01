2 Gars et 1 Indien sur leur 31 Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement

2 Gars et 1 Indien sur leur 31

Mercredi 31 décembre 2025 de 19h30 à 0h. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31 00:00:00

2025-12-31

Soirée jazz, blues et folk.

Réunis pour le Nouvel An autour de l’amour de la musique vibrante, Sébastien Alquier (contrebasse), Paul Alberto (batterie) et Jonathan Azeroual (guitare/chant) offrent un répertoire aux multiples inspirations.





De Tom Waits à Luz Casal, en passant par The Doors ou Stevie Wonder, le trio partage les chansons qui le touchent et les revisite avec intensité.







Dans une acoustique intime, le jazz, le blues et la folk s’entremêlent, dans leurs nuances autant que dans leurs emballements ! .

Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 36 64 anthony@hotel-marseille.pro

An evening of jazz, blues and folk.

