2 invitations à remporter pour un Jazz & Goûter spécial Halloween au Sunset Sunside Sunset Sunside Paris

Jazz & Goûter, le concept qui cartonne chaque dimanche à l’heure du goûter est de retour pour une 18ème saison. Vous avez le choix entre deux séances : 15h ou 17h et même 11h pour certaines dates !

D’un côté des hommages à des artistes de légende : Walt Disney, Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Michael Jackson, les Beatles, Stevie Wonder, Ray Charles, Miles Davis, James Bond, Herbie Hancock, Nina Simone, Franck Sinatra, Elvis Presley,… Sans oublier des genres incontournables : les Comédies Musicales, les Chants de Noël, Halloween, le Carnaval de Mardi-Gras, les Comptines… Jazz & Goûter, c’est le rendez-vous des enfants et des parents chaque dimanche.

A noter : Jazz & Goûter est un concert recommandé pour les enfants à partir 2-3 ans • Formule Goûter en vente à 5€ sur place (cake, bonbons, boisson) • durée du concert 50/60mm. Tarif unique à 16 euros par personne (adulte et enfant, chaque participant doit être muni d’un billet).

Ouverture des portes 30mm à l’avance.

Le Sunset Sunside propose 3 Jazz & Goûter spécial Halloween le 2 novembre, à 11h, 15h et 17h. Deux invitations sont à gagner pour celui de 15h !

Le dimanche 02 novembre 2025

de 11h00 à 12h00

Le dimanche 02 novembre 2025

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 02 novembre 2025

de 17h00 à 18h00

payant

16€

Tout public. A partir de 2 ans.

Sunset Sunside 60, rue des Lombards 75001 Paris

https://www.sunset-sunside.com/concert/2023/3/26/