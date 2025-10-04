2 jours avec Monique Pinçon-Charlot CONFÉRENCES, RENCONTRES, DÉBATS Froidefond Saint-Pierre-de-Frugie
2 jours avec Monique Pinçon-Charlot CONFÉRENCES, RENCONTRES, DÉBATS
Froidefond Saint-Pierre-de-Frugie samedi 4 octobre 2025.
2 jours avec Monique Pinçon-Charlot CONFÉRENCES, RENCONTRES, DÉBATS
Froidefond Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-05
2025-10-04
Face au pouvoir de l’oligarchie mondialisée, penser une résistance solidaire !
Venez partager le regard de Monique Pinçon-Charlot sur les perspectives de changement qu’elle propose.
Programme disponible sur demande
(Restauration sur réservation Tarif flexibles pour celles et ceux qui le demandent gratuité aux moins de 18 ans) .
Froidefond Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org
English : 2 jours avec Monique Pinçon-Charlot CONFÉRENCES, RENCONTRES, DÉBATS
Faced with the power of globalized oligarchy, we need to think in terms of solidarity-based resistance!
Come and share Monique Pinçon-Charlot’s views on the prospects for change she proposes.
German : 2 jours avec Monique Pinçon-Charlot CONFÉRENCES, RENCONTRES, DÉBATS
Angesichts der Macht der globalisierten Oligarchie einen solidarischen Widerstand denken!
Kommen Sie und teilen Sie den Blick von Monique Pinçon-Charlot auf die von ihr vorgeschlagenen Perspektiven für Veränderungen.
Italiano :
Di fronte al potere dell’oligarchia globalizzata, dobbiamo pensare in termini di resistenza unitaria!
Venite a condividere il punto di vista di Monique Pinçon-Charlot sulle prospettive di cambiamento che propone.
Espanol : 2 jours avec Monique Pinçon-Charlot CONFÉRENCES, RENCONTRES, DÉBATS
Frente al poder de la oligarquía globalizada, ¡hay que pensar en términos de resistencia unida!
Venga a compartir con Monique Pinçon-Charlot las perspectivas de cambio que propone.
