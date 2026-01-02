2 jours pour entreprendre, EuraTechnologies, Lille

2 jours pour entreprendre 18 et 19 février EuraTechnologies Nord

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T09:00:00+01:00 – 2026-02-18T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T09:00:00+01:00 – 2026-02-19T18:00:00+01:00

Les Jours Pour Entreprendre font leur grand retour cet hiver !

Vous avez une idée, l’envie d’entreprendre ou de découvrir l’univers startup ?

Pendant 2 jours, plongez dans une initiation concrète à l’entrepreneuriat !

Rendez-vous les 18 et 19 février à EuraTechnologies, Lille pour :

– explorer et faire émerger une idée de projet

– définir votre solution & structurer votre BMC (Business Model Canvas)

– préparer et travailler votre pitch

– présenter votre projet lors d’une session de pitch

Pour rappel, ces 2 Jours Pour Entreprendre sont gratuits, ouverts à tous.tes sur inscription :

➡️https://www.euratechnologies.com/blog/evenements/jours-entreprendre-reviennent-cet-hiver

EuraTechnologies 165 Av. de Bretagne, 59000 Lille Lille 59160 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France

