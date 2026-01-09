2 jours pour transformer votre lien au cheval Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt

2 jours pour transformer votre lien au cheval

Route des Sapins Pension Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier

Début : 2026-04-14

fin : 2026-06-07

2026-04-14 2026-04-16 2026-06-06 2026-07-18 2026-09-26 2026-10-17

Éveillez vos sens et transformez votre relation au cheval ! Une parenthèse unique aux Sapins pour vivre une connexion profonde. Entre émotion et technique, apprenez à communiquer autrement et révélez votre nature. Osez l’aventure, inscrivez-vous !

Route des Sapins Pension Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 17 33 13 stephchas03@icloud.com

English :

Awaken your senses and transform your relationship with horses! A unique interlude at Les Sapins to experience a deep connection. Between emotion and technique, learn to communicate differently and reveal your true nature. Dare to be adventurous, sign up now!

