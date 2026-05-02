2 Mains sur Terre vous invite à sa guinguette le 7 juin !, 2 Mains sur terre, Labastide-de-Lévis

2 Mains sur Terre vous invite à sa guinguette le 7 juin ! Dimanche 7 juin, 12h00 2 Mains sur terre Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Bérengère et Olivier vous accueillent le dimanche 7 juin pour une parenthèse gourmande au bord du Tarn, de 12h à 16h. Repas guinguette de 12h à 15h avec un menu végétal à 15€ par personne sur réservation, puis de 15h à 16h déstockage et promos sur les agrumes et plants, avec visite de l’exploitation.

2 Mains sur terre Labastide de lévis Labastide-de-Lévis 81150 Tarn Occitanie

Guinguette végétale au bord du Tarn : une pause gourmande et engagée portes ouvertes ferme