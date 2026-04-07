2 nuits sous les étoiles Tille Tilleul Bracon
2 nuits sous les étoiles Tille Tilleul Bracon vendredi 7 août 2026.
Bracon
2 nuits sous les étoiles
Tille Tilleul Grange-Sauvaget Bracon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-07
Rendez-vous incontournable depuis la création de notre association, les Nuits des étoiles à Salins-les-Bains
Observations du ciel
Lectures de contes et légendes
Conférences
Jeux autour de l’astronomie
Tout public
Organisateur Etoiles, Sciences et Légendes .
Tille Tilleul Grange-Sauvaget Bracon 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 43 54 08
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English : 2 nuits sous les étoiles
L’événement 2 nuits sous les étoiles Bracon a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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