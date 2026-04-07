2 nuits sous les étoiles Tille Tilleul Bracon

Bracon

2 nuits sous les étoiles

Tille Tilleul Grange-Sauvaget Bracon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

Rendez-vous incontournable depuis la création de notre association, les Nuits des étoiles à Salins-les-Bains

Observations du ciel

Lectures de contes et légendes

Conférences

Jeux autour de l’astronomie

Tout public

Organisateur Etoiles, Sciences et Légendes .

Tille Tilleul Grange-Sauvaget Bracon 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 43 54 08

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English : 2 nuits sous les étoiles

L’événement 2 nuits sous les étoiles Bracon a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA