2 plats végé tous les jours du 29 septembre au 3 octobre Resto U’ Bartholdi Le Mans

2 plats végé tous les jours du 29 septembre au 3 octobre Resto U’ Bartholdi Le Mans jeudi 2 octobre 2025.

2 plats végé tous les jours du 29 septembre au 3 octobre Jeudi 2 octobre, 11h30 Resto U’ Bartholdi Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-02T11:30:00 – 2025-10-02T13:30:00

Fin : 2025-10-02T11:30:00 – 2025-10-02T13:30:00

Le Crous de Nantes Pays de la Loire participe à la Grande Semaine du Végétale !

Depuis la rentrée 2023, le Crous a renforcé son offre végétarienne avec 2 plats végétariens proposés chaque mardi et jeudi, tout en maintenant un plat végétarien servi les autres jours de la semaine. Une démarche qui s’inscrit dans une volonté claire : proposer une alimentation variée, équilibrée et respectueuse de l’environnement, tout en garantissant des apports nutritionnels et protéiniques équivalents aux plats carnés.

La participation à cet événement national vient confirmer l’engagement du Crous dans le cadre de la démarche Mon Restau Responsable©, déjà bien ancrée, pour accompagner la transition alimentaire des étudiantes et étudiants vers des pratiques plus durables.

La Grande Semaine du Végétale, vise à montrer que manger plus végétal est à la fois simple, savoureux et bénéfique pour la planète comme pour la santé. En réunissant acteurs publics, privés et associatifs autour d’un même message, elle encourage une évolution positive des habitudes alimentaires.

Étudiantes, étudiants, rendez-vous dans vos Restos U’ pour découvrir et savourer des plats végétariens gourmands et responsables !

Resto U’ Bartholdi 1 rue Démocrite – 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Les 15 Restos U’ du Crous de Nantes Pays de la Loire s’engagent pleinement dans la Grande Semaine du Végétale en proposant chaque jour 2 plats végétariens à leurs étudiantes et étudiants.