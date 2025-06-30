2 POIDS 3 MESURES – SALLE NOUGARO Toulouse

2 POIDS 3 MESURES Début : 2026-01-30 à 20:30. Tarif : – euros.

Cette pièce, inspirée par l’œuvre de Raymond Devos, célèbre l’humour absurde et poétique du célèbre humoriste français.Dans 2 poids, 3 mesures, deux comédiens brillants, Laurent Collombert et Loïc Carcassès, donnent corps et voix à l’univers singulier de Devos. À travers des jeux de mots virtuoses, des situations décalées et une touche de burlesque, ils explorent les contradictions de notre quotidien et les dérives du langage.Mis en scène par Laurence Roy, le spectacle prend la forme d’une errance introspective : celle d’un comédien qui se confronte, avec tendresse et dérision, aux grandes questions de l’existence. Un piano sur scène, quelques notes bien placées… et la poésie de l’absurde devient musique.Avec respect et inventivité, cette performance rend un hommage vibrant à l’un des maîtres du non-sens, tout en nous offrant une bonne dose de réflexion masquée derrière le rire. « 2 poids, 3 mesures » promet alors de ravir les amateurs de Devos, tout en captivant ceux qui découvrent son univers. Un hommage fin, drôle et original à ne pas manquer !MENTION PRESSE : « Le public retrouvera le charme inimitable de ses textes, réinterprétés avec une énergie contemporaine qui ne manquera pas de surprendre. » Cuture 31Genre : ThéâtreSpécificité : Compagnie Le Nouveau Grenier de ToulousePlacement : Libre assisDurée : 1h20

SALLE NOUGARO 20, chemin de Garric 31200 Toulouse 31