2 POIDS 3 MESURES SALLE NOUGARO Toulouse

2 POIDS 3 MESURES

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20.8 – 20.8 – 23.8 EUR

20.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-31 21:50:00

Date(s) :

2026-01-30

Cette pièce, inspirée par l’œuvre de Raymond Devos, célèbre l’humour absurde et poétique du célèbre humoriste français.

Dans 2 poids, 3 mesures, deux comédiens brillants, Laurent Collombert et Loïc Carcassès, donnent corps et voix à l’univers singulier de Devos. À travers des jeux de mots virtuoses, des situations décalées et une touche de burlesque, ils explorent les contradictions de notre quotidien et les dérives du langage.

Un hommage fin, drôle et original à ne pas manquer !

English :

Inspired by the work of Raymond Devos, this play celebrates the absurd, poetic humor of the famous French humorist.

German :

Dieses Stück, das von den Werken Raymond Devos’ inspiriert wurde, feiert den absurden und poetischen Humor des berühmten französischen Komikers.

Italiano :

Ispirato all’opera di Raymond Devos, questo spettacolo celebra l’umorismo assurdo e poetico del famoso comico francese.

Espanol :

Inspirada en la obra de Raymond Devos, esta obra celebra el humor absurdo y poético del famoso cómico francés.

