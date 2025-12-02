2 Rencontres et discussions avec Flynt, rappeur, auteur-interprète autour de l’écriture Médiathèque de la Canopée Paris

En collaboration avec la médiathèque de la Canopée, les Alchimistes de la rime proposent de prendre part à une discussion ouverte avec Flynt sur le thème de l’écriture.

Flynt partagera son expertise d’auteur et son expérience et répondra à toutes les questions. En petit comité, tu pourras lui soutirer de précieux conseils et obtenir un retour sur tes textes si tu le souhaites.

Viens échanger avec l’une des meilleures plumes francophones le 30 janvier et le 20 février.

Flynt est un magicien de la langue française. Depuis près de 30 ans, il affûte sa plume comme un orfèvre et crée des œuvres qui traversent le temps, depuis son premier album, le classique « J’éclaire ma ville » en 2007 à son quatrième album « Monsieur Julien » sorti en 2025. Entre exigence lyricale, storytelling, ego trip et émotions, Flynt a trouvé la recette qui lui permet de maintenir avec constance un véritable niveau tout en continuant de polir son art avec précision et ambition. Flynt, c’est aussi plusieurs centaines de concerts et de nombreuses collaborations avec Orelsan, JeanJass, Limsa d’Aulnay, Sheldon, Sopico, Don Choa… entre autres

En d’autres termes, Flynt est « celui qu’il faut connaître si tu prétends t’y connaître »*.

*extrait de Joga Bonito, album « Ça va bien s’passer » Flynt, 2018

Sur inscription obligatoire. Gratuit

Ps : scène ouverte le vendredi 17 avril à 19h, n’oublies pas de manifester ton intérêt pour y participer

Ces rencontres sont proposées dans le cadre des Nuits de la Lecture « Villes et Campagnes », ainsi que de la L2P Convention, du 12 au 14 mars au centre La Place. Nous remercions également l’association Nine Art, co-porteuse du projet.

En collaboration avec la médiathèque de la Canopée, les Alchimistes de la rime proposent de prendre part à une discussion ouverte avec Flynt sur le thème de l’écriture.

Le vendredi 20 février 2026

de 18h00 à 20h00

Le vendredi 30 janvier 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-30T18:00:00+01:00

fin : 2026-02-20T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-30T17:00:00+02:00_2026-01-30T19:00:00+02:00;2026-02-20T18:00:00+02:00_2026-02-20T20:00:00+02:00

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee