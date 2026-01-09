2 séances de Bébé-signe | Ateliers l’Archipel Fouesnant

2 séances de Bébé-signe | Ateliers

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Deux séances de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15

Ateliers animés par Claire Audren (C’est signé Claire)

Pour les 0-3 ans

Des jeux, de la lecture et des comptines autant d’ingrédients pour découvrir le bébé-signe, outil merveilleux permettant à l’enfant de communiquer avec son entourage.

L’association des signes issus de la langue des Signes française à l’oral, permet à bébé et au jeune enfant qui n’oralise pas encore de façon intelligible de se saisir des signes et se faire comprendre malgré l’absence de mots.

Tous les rendez-vous bébé-signe de la saison 2025-2026 les lundis 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre, 12 janvier, 9 février et 9 mars de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15 .

