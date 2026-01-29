2 SOIRÉES CINÉVALLÉE FOYER DE LA MAIRIE Juzet-de-Luchon

2 SOIRÉES CINÉVALLÉE

FOYER DE LA MAIRIE Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :

2026-07-17

2 soirées, 4 films pour réenchanter le monde…

Vendredi à 18h30 Marius et Jeannette , à 20h30 Le fabuleux destin d’Amélie Poulain

Samedi à 18h30 Les lumières de la ville , à 20h30 Les demoiselles de Rochefort

Adhésion annuelle à l’association 8 €.

L’association Cinévallée propose mensuellement la découverte d’un film rare, original ou éloigné de nous dans le temps ou l’espace. C’est l’occasion d’un moment convivial où l’on partage le plaisir de voir ou revoir un très bon film sur grand écran, parfois en VO sous-titrée. .

FOYER DE LA MAIRIE Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie cinevallee@orange.fr

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English :

2 evenings, 4 films to re-enchant the world…

Friday: 6.30pm Marius et Jeannette , 8.30pm Le fabuleux destin d’Amélie Poulain

Saturday: 6.30pm Les lumières de la ville , 8.30pm Les demoiselles de Rochefort

Annual membership: 8 ?.

L’événement 2 SOIRÉES CINÉVALLÉE Juzet-de-Luchon a été mis à jour le 2026-01-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE