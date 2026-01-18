2 spectacles Bernardine et Le nez dans les étoiles Week end théâtre Beauzac

2 spectacles Bernardine et Le nez dans les étoiles Week end théâtre

Espace la Dorlière Beauzac Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

8€ pour les deux spectacles

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Le théâtre l’instant vous propose deux spectacles 14H30 »Bernardine » de Joan Ott par Cie du petit Moussaillon et 15H30 »Le nez dans les étoiles » qui est une création clownesque par la Cie A2PAT. espace de la Dorlière. réservation office de tourisme.

Espace la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

English :

Théâtre l’instant offers two shows: 2:30 pm Bernardine by Joan Ott, by Cie du petit Moussaillon, and 3:30 pm Le nez dans les étoiles , a clownish creation by Cie A2PAT. espace de la Dorlière. reservation at the tourist office.

