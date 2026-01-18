2 spectacles Bernardine et Le nez dans les étoiles Week end théâtre Beauzac
2 spectacles Bernardine et Le nez dans les étoiles Week end théâtre Beauzac dimanche 8 février 2026.
2 spectacles Bernardine et Le nez dans les étoiles Week end théâtre
Espace la Dorlière Beauzac Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
8€ pour les deux spectacles
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Le théâtre l’instant vous propose deux spectacles 14H30 »Bernardine » de Joan Ott par Cie du petit Moussaillon et 15H30 »Le nez dans les étoiles » qui est une création clownesque par la Cie A2PAT. espace de la Dorlière. réservation office de tourisme.
.
Espace la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Théâtre l’instant offers two shows: 2:30 pm Bernardine by Joan Ott, by Cie du petit Moussaillon, and 3:30 pm Le nez dans les étoiles , a clownish creation by Cie A2PAT. espace de la Dorlière. reservation at the tourist office.
L’événement 2 spectacles Bernardine et Le nez dans les étoiles Week end théâtre Beauzac a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron