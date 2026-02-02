Marie-Silvia Manuel accompagnée au clavier par Marc Goldfeder et à l’accordéon par Jean-Claude Laudat, propose 2 spectacles d’humour, de chanson, de poésie et de tendresse

2 spectacles de musique, de poésie, d’amitié et d’humour : Entre copains d’abord, tour tendre et poétique sur Raymond Devos et Georges Brassens; et La gaie guinguette, sur la belle époque des chansons populaires.

Du vendredi 13 mars 2026 au samedi 25 avril 2026 :

vendredi, samedi

de 15h00 à 16h25

payant Public jeunes et adultes.

https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/entre-copains-d-abord/ +33142019226 tdm4@orange.fr



