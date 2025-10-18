2 supers Lotos ! Place Foch Pont-l’Évêque

2 supers Lotos ! Place Foch Pont-l’Évêque samedi 18 octobre 2025.

2 supers Lotos !

Place Foch Marché couvert Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-10-18 13:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Tentez votre chance !

Les lotos seront animés par Marjorie.

Après-midi ouverture des portes à 13h, début des jeuxà 14h.

Soir ouverture des portes à 19h, début des jeux à 20h30.

2000 € de lots sont à gagner !

Buvette sur place. .

Place Foch Marché couvert Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 13 64 33 82

English : 2 supers Lotos !

Try your luck!

German : 2 supers Lotos !

Versuchen Sie Ihr Glück!

Italiano :

Tentate la fortuna!

Espanol :

Pruebe suerte

