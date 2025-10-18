2 supers Lotos ! Place Foch Pont-l’Évêque
2 supers Lotos ! Place Foch Pont-l’Évêque samedi 18 octobre 2025.
2 supers Lotos !
Place Foch Marché couvert Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 13:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Tentez votre chance !
Les lotos seront animés par Marjorie.
Après-midi ouverture des portes à 13h, début des jeuxà 14h.
Soir ouverture des portes à 19h, début des jeux à 20h30.
2000 € de lots sont à gagner !
Buvette sur place. .
Place Foch Marché couvert Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 13 64 33 82
English : 2 supers Lotos !
Try your luck!
German : 2 supers Lotos !
Versuchen Sie Ihr Glück!
Italiano :
Tentate la fortuna!
Espanol :
Pruebe suerte
