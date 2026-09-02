2 visites en 1 : l’église de Vieulaines propose une exposition, Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Vieulaines, Fontaine-sur-Somme, Fontaine-sur-Somme

Informations pratiques

2 visites en 1 : l’église de Vieulaines propose une exposition Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Vieulaines, Fontaine-sur-Somme Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrir un charmant édifice du 16e siècle – la petite église Notre-Dame de l’Assomption de Vieulaines, – dans son bel environnement naturel et bâti et remonter le temps avec une double visite : une exposition extraordinaire qui part d’un un terrible fait divers du 18e siècle, s’arrête quelques mois dans les années 1950 pour offrir une incroyable perspective temporelle sur la presse des 20e et 2e siècles.

Venez apprécier et soutenir le travail d’une petite association …

Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Vieulaines, Fontaine-sur-Somme 1 rue Jacques-Pierru, Vieulaines, 80510, FONTAINE-SUR-SOMME Fontaine-sur-Somme 80510 Somme Hauts-de-France 06 15 73 36 57 https://www.facebook.com/profile.php?id=100080746713486 Au pied du larri, au-dessus des étangs, l’église Notre-Dame de l’Assomption de Vieulaines (16e s.)dresse sa couverture nouvellement restaurée entre château et ferme. La restauration permet d’admirer les blochets sculptés du choeur quand les murs content l’histoire de l’édifice et la vie du hameau. Ils accueillent cette année une exposition qui relate non une mais 2 aventures qui surprendront plus d’un visiteur. parking possible autour de l’église et dans le hameau

Découvrir un charmant édifice du 16e siècle – la petite église Notre-Dame de l’Assomption de Vieulaines, – dans son bel environnement naturel et bâti et remonter le temps avec une double visite : une…

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