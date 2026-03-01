20 000 Lieues sous les mers (Jeune public) Théo Théâtre PARIS

Le professeur Aronnax part à la recherche d’un cétacé qui aurait détruit nombre de bateaux. Son assistante Conseille et le harponneur Ned Land l’accompagnent dans son périple, mais voilà qu’ils deviennent les prisonniers du capitaine Némo à bord de son sous-marin le Nautilus. Que vont ils découvrir dans ce voyage fantastique et pourront ils recouvrer la liberté ?

Tranche d’âge

5-11 ans

DURÉE

1h00

AUTEUR

Jules Verne

COMPAGNIE

La Strada

MISE EN SCÈNE

Florence Fouéré

ARTISTES

Daniel Counillet , Félicien Courbier, Olivier Courbier, Solenn Moll

Un spectacle musical humoristique librement adapté du roman de Jules Verne qui séduira les grands comme les petits de 5 à 99 ans.

Le mardi 28 avril 2026

de 15h00 à 16h00

Le lundi 27 avril 2026

de 15h00 à 16h00

Du samedi 14 mars 2026 au samedi 02 mai 2026 :

samedi

de 17h00 à 18h00

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Théo Théâtre 20 RUE THEODORE DECK 75015 PARIS

+33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com



Afficher la carte du lieu Théo Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire

