20 000 Lieues sous les mers (Jeune public) Théo Théâtre PARIS
20 000 Lieues sous les mers (Jeune public) Théo Théâtre PARIS samedi 14 mars 2026.
Le professeur Aronnax part à la recherche d’un cétacé qui aurait détruit nombre de bateaux. Son assistante Conseille et le harponneur Ned Land l’accompagnent dans son périple, mais voilà qu’ils deviennent les prisonniers du capitaine Némo à bord de son sous-marin le Nautilus. Que vont ils découvrir dans ce voyage fantastique et pourront ils recouvrer la liberté ?
Tranche d’âge
5-11 ans
DURÉE
1h00
AUTEUR
Jules Verne
COMPAGNIE
La Strada
MISE EN SCÈNE
Florence Fouéré
ARTISTES
Daniel Counillet , Félicien Courbier, Olivier Courbier, Solenn Moll
Un spectacle musical humoristique librement adapté du roman de Jules Verne qui séduira les grands comme les petits de 5 à 99 ans.
Le mardi 28 avril 2026
de 15h00 à 16h00
Le lundi 27 avril 2026
de 15h00 à 16h00
Du samedi 14 mars 2026 au samedi 02 mai 2026 :
samedi
de 17h00 à 18h00
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Théo Théâtre 20 RUE THEODORE DECK 75015 PARIS
+33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com
