20 ANS APRES – CHATEAU SAINT VICTOR Saint Etienne mardi 12 août 2025.

20 ANS APRES Début : 2025-08-12 à 20:30. Tarif : – euros.

20 ans après ils s’étaient oubliés. Du moins c’est ce qu’ils croyaient…Isabelle et Romain ont une vie rangée. Tout va bien pour eux jusqu’au jour où ils se retrouvent par le plus grand des hasards. Bien sûr ils ont changé… en apparence. Cette rencontre fortuite va bouleverser toutes leurs certitudes et les faire replonger dans leur passé.Et si on pouvait tout recommencer ? Comment revenir en arrière sans faire exploser tout ce qui nous entoure ? De situations improbables en rebondissements inattendus, Isabelle et Romain traversent les époques entre drôleries et doutes, entre bonheurs et fêlures pour comprendre comment ils en sont arrivés là.

CHATEAU SAINT VICTOR ALLÉE DES REMPARTS 42230 Saint Etienne 42