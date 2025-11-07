20 ans après ! Espace George Sand Saint-Quentin-Fallavier
20 ans après ! Espace George Sand Saint-Quentin-Fallavier vendredi 7 novembre 2025.
20 ans après !
Espace George Sand 100 rue des marronniers Saint-Quentin-Fallavier Isère
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-08 22:00:00
Date(s) :
2025-11-07
Que faire lorsque, par le plus grand des hasards, nous recroisons notre premier amour…20 ans après ?
.
Espace George Sand 100 rue des marronniers Saint-Quentin-Fallavier 38070 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 94 88 00 festivites@sqf38.fr
English :
What do we do when, by the merest chance, we meet our first love again…20 years later?
German :
Was tun wir, wenn wir durch den größten Zufall unserer ersten Liebe wieder begegnen … 20 Jahre später?
Italiano :
Cosa si fa quando, per puro caso, ci si imbatte di nuovo nel proprio primo amore… 20 anni dopo?
Espanol :
¿Qué hacer cuando, por casualidad, te vuelves a encontrar con tu primer amor… 20 años después?
L’événement 20 ans après ! Saint-Quentin-Fallavier a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère