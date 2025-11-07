20 ans après ! Espace George Sand Saint-Quentin-Fallavier

20 ans après !

Espace George Sand 100 rue des marronniers Saint-Quentin-Fallavier Isère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Que faire lorsque, par le plus grand des hasards, nous recroisons notre premier amour…20 ans après ?

.

Espace George Sand 100 rue des marronniers Saint-Quentin-Fallavier 38070 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 94 88 00 festivites@sqf38.fr

English :

What do we do when, by the merest chance, we meet our first love again…20 years later?

German :

Was tun wir, wenn wir durch den größten Zufall unserer ersten Liebe wieder begegnen … 20 Jahre später?

Italiano :

Cosa si fa quando, per puro caso, ci si imbatte di nuovo nel proprio primo amore… 20 anni dopo?

Espanol :

¿Qué hacer cuando, por casualidad, te vuelves a encontrar con tu primer amor… 20 años después?

