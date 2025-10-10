20 ANS APRES – SALLE DE SPECTACLE DU COLLEGE SAINTE-MARIE La Roche Sur Foron

20 ANS APRES Début : 2025-10-10 à 21:00. Tarif : – euros.

20 ans après, ils s’étaient oubliés. Du moins c’est ce qu’ils croyaient…Isabelle et Romain ont une vie rangée.Tout va bien pour eux jusqu’au jour où ils se retrouvent par le plus grand des hasards. Bien sûr, ils ont changé, en apparence. Cette rencontre fortuite va bouleverser toutes leurs certitudes et les faire replonger dans leur passé.Et si on pouvait tout recommencer ? Comment revenir en arrière sans faire exploser tout ce qui nous entoure ? De situations improbables en rebondissements inattendus, Isabelle et Romain traversent les époques entre drôleries et doutes, entre bonheurs et fêlures pour comprendre comment ils en sont arrivés là.Après Même jour, même heure , La guerre des sexes aura t’elle lieu ? et L’amant Virtuel , Julien Sigalas livre ici sa nouvelle création.

SALLE DE SPECTACLE DU COLLEGE SAINTE-MARIE 130 AVENUE JEAN JAURÈS 74800 La Roche Sur Foron 74