20 ans dans l’Arctique Saint-Pierre-Aigle

20 ans dans l’Arctique Saint-Pierre-Aigle samedi 8 novembre 2025.

20 ans dans l’Arctique

Rue du Bon Conseil Saint-Pierre-Aigle Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 15:30:00

fin : 2025-11-08 17:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Nous assisterons à une conférence exceptionnelle de Jacques Moreau qui est un amoureux de l’Arctique et qui y va depuis 20 ans, seul, , souvent l’hiver, où ses seuls compagnons sont les ours polaires. Nous finirons la réunion par un moment de convivialité.

Jacques Moreau était Directeur de Recherches au CNRS. Voici ce qu’il vous propose:

L’Arctique est bien souvent associé à une image d’Epinal la restreignant à la banquise. Cependant, cette région du globe au-dessus de 66° nord, qui couvre plus de 21 millions de km2, présente une diversité de paysages modelés par les contraintes climatiques et est le lieu de vie de 4 millions d’habitants. Au cours de la conférence seront présentés dans leurs spécificités, les paysages du Spitzberg jusqu’au Nord-Ouest canadien en passant par le Groenland, le Nunavut, les Terre de Baffin et d’Ellesmere. Nous y rencontrerons leurs populations les inuits.

Ce voyage nous conduira à faire une halte plus particulière chez les inughuits dans le Nord-Ouest groenlandais.

Rue du Bon Conseil Saint-Pierre-Aigle 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 55 85 11 apev.spa@gmail.com

English :

We’ll be treated to an exceptional talk by Jacques Moreau, who loves the Arctic and has been going there alone for 20 years, often in winter, where his only companions are polar bears. We’ll finish the meeting with a moment of conviviality.

Jacques Moreau was Director of Research at the CNRS. Here’s what he has to say:

The Arctic is often associated with an epinal image of ice floes. However, this region of the globe above 66° north, covering more than 21 million km2, boasts a diversity of landscapes shaped by climatic constraints, and is home to 4 million inhabitants. During the conference, we will present the specific features of landscapes from Spitzbergen to Northwestern Canada, including Greenland, Nunavut, Baffin and Ellesmere Land. We’ll also meet the people who live there: the Inuit.

This trip will include a special stopover with the Inughuit in northwestern Greenland.

German :

Wir werden einem außergewöhnlichen Vortrag von Jacques Moreau beiwohnen, der die Arktis liebt und seit 20 Jahren allein dorthin reist, , oft im Winter, wo seine einzigen Begleiter Eisbären sind. Wir werden das Treffen mit einem gemütlichen Beisammensein beenden.

Jacques Moreau war Forschungsdirektor am CNRS. Hier ist sein Vorschlag:

Die Arktis wird oft mit dem Bild des Packeises in Verbindung gebracht. Diese Region der Erde, die sich über 66° Nord erstreckt und mehr als 21 Millionen km2 umfasst, weist jedoch eine Vielfalt an Landschaften auf, die durch klimatische Zwänge geformt wurden, und ist der Lebensraum von 4 Millionen Menschen. Während der Konferenz werden die Landschaften von Spitzbergen über Grönland, Nunavut, Baffin- und Ellesmere-Land bis hin zum kanadischen Nordwesten in ihren Besonderheiten vorgestellt. Dort treffen wir auf ihre Bevölkerung: die Inuit.

Diese Reise führt uns zu einem besonderen Halt bei den Inughuitis im Nordwesten Grönlands.

Italiano :

Assisteremo a un’eccezionale conferenza di Jacques Moreau, che ama l’Artico e vi si reca da 20 anni, da solo, spesso in inverno, dove i suoi unici compagni sono gli orsi polari. Concluderemo l’incontro con un momento di convivialità.

Jacques Moreau è stato direttore della ricerca del CNRS. Ecco cosa ci ha raccontato:

L’Artico è spesso associato a un’immagine che lo limita ai ghiacci. Tuttavia, questa regione del globo al di sopra dei 66° di latitudine nord, che si estende per oltre 21 milioni di km2, vanta una diversità di paesaggi modellati dai vincoli climatici e ospita 4 milioni di persone. Durante la conferenza, esamineremo le caratteristiche specifiche dei paesaggi dalle Spitzbergen al Canada nord-occidentale, compresi Groenlandia, Nunavut, Baffin e Ellesmere Land. Incontreremo anche le persone che vi abitano: gli Inuit.

Questo viaggio ci porterà dagli Inughuit nel nord-ovest della Groenlandia per una sosta speciale.

Espanol :

Asistiremos a una charla excepcional de Jacques Moreau, que ama el Ártico y lleva 20 años yendo allí, solo, a menudo en invierno, donde sus únicos compañeros son los osos polares. Terminaremos la reunión con un momento de convivencia.

Jacques Moreau fue Director de Investigación del CNRS. Esto es lo que tiene que decir:

El Ártico se asocia a menudo con una imagen que lo restringe al hielo compacto. Sin embargo, esta región del globo situada por encima de los 66º de latitud norte, que abarca más de 21 millones de km2, cuenta con una diversidad de paisajes moldeados por las limitaciones climáticas y alberga a 4 millones de personas. Durante la conferencia, estudiaremos las características específicas de los paisajes desde Spitzbergen hasta el Noroeste de Canadá, pasando por Groenlandia, Nunavut, Baffin y Ellesmere Land. También conoceremos a sus habitantes: los inuit.

Este viaje nos llevará a una visita especial a los inughuit, en el noroeste de Groenlandia.

