20 ans de Corrèze Télévision À vous les studios ! Uzerche samedi 4 octobre 2025.

5 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Gratuit

A l’occasion de ses 20 ans, l’association Corrèze Télévision organise dans ses studios

Des animations gratuites et en visite libre toute la journée

– Le studio Découverte d’un plateau de tournage d’émission en multi-caméra avec sa régie de montage en direct.

– Le fond vert Démonstration du fond vert pour la météo.

– Le son Exercice d’enregistrement de voix off ou doublage.

– Le montage vidéo Présentation du montage vidéo, en quoi cela consiste-t-il ? Exemples de trucages simples et impact sur l’information.

Les caméras Présentation de deux caméras de reportage, sur pied, avec exercice de zoom, cadre, mise au point.

L’Escape Game Mensonge et Vérité sur Lo Coulobre .

Gratuit sur réservation au 05 87 52 18 13. .

5 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 52 18 13

