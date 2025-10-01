20 ans de Corrèze Télévision Atelier « Repérer une image falsifiée » Médiathèque Simone de Beauvoir Uzerche

Médiathèque Simone de Beauvoir Chemin des Hérédies Uzerche Corrèze

A l’occasion de ses 20 ans, l’association Corrèze Télévision

“L’image numérique, de sa fabrication à sa falsification” est un atelier interactif pour mieux comprendre ce qu’est une image numérique et découvrir des outils pour déjouer les pièges des fausses informations (détournement d’image, changement du contexte, image créée par intelligence artificielle).

Gratuit sur réservation au 05 87 52 18 13. .

Médiathèque Simone de Beauvoir Chemin des Hérédies Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 52 18 13

