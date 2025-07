20 ANS DE FLAMENCO À ARGELÈS-SUR-MER Argelès-sur-Mer

20 ANS DE FLAMENCO À ARGELÈS-SUR-MER

Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Début : 2025-07-05 21:00:00

fin : 2025-07-05 23:00:00

2025-07-05

L’association Flamenco d’Argelès-sur-Mer fête ses 20 ans d’existence avec un spectacle exceptionnel mêlant danse flamenco, chant et guitare notamment avec du live par deux musiciennes de Barcelone reconnues à l’international !

Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 75 89 53 86 flamenco.argeles66@gmail.com

English :

The Argelès-sur-Mer Flamenco Association celebrates its 20th anniversary with an exceptional show combining flamenco dance, singing and guitar, including live performances by two internationally-renowned musicians from Barcelona!

German :

Die Flamenco-Assoziation von Argelès-sur-Mer feiert ihr 20-jähriges Bestehen mit einer außergewöhnlichen Show, die Flamenco-Tanz, Gesang und Gitarre vereint, vor allem mit Live-Musik von zwei international anerkannten Musikerinnen aus Barcelona!

Italiano :

L’Associazione Flamenco Argelès-sur-Mer festeggia il suo 20° anniversario con uno spettacolo eccezionale che unisce danza, canto e chitarra flamenca, con l’esibizione dal vivo di due musicisti di fama internazionale provenienti da Barcellona!

Espanol :

La Asociación Flamenca Argelès-sur-Mer celebra su 20º aniversario con un espectáculo excepcional que combina baile, cante y guitarra flamencos, ¡con la actuación en directo de dos músicos barceloneses de renombre internacional!

