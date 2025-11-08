20 ANS DE LA FÉDÉRATION DES CORS DE CLAVÉ DE CATALOGNE NORD Prades

20 ANS DE LA FÉDÉRATION DES CORS DE CLAVÉ DE CATALOGNE NORD Prades samedi 8 novembre 2025.

20 ANS DE LA FÉDÉRATION DES CORS DE CLAVÉ DE CATALOGNE NORD

Prades Pyrénées-Orientales

Au programme de cette belle journée: 11h conférence sur Josep Anselm Clavé par E. Pardo/ 15h spectacle musical Lorca a l’Empordà 16h30: concert avec 3 chorales du Conflent (Les Poly-sons de Prades; Els cantaires de Ria-Cirac, Cant’Eus) et le Cor Jac

Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie fcccn66@gmail.com

English :

On the program for this beautiful day: 11am lecture on Josep Anselm Clavé by E. Pardo 3pm musical show Lorca a l’Empordà 4:30pm: concert with 3 choirs from Conflent (Les Poly-sons de Prades; Els cantaires de Ria-Cirac, Cant’Eus) and the Cor Jac

German :

Das Programm dieses schönen Tages: 11 Uhr Vortrag über Josep Anselm Clavé von E. Pardo 15 Uhr musikalische Darbietung Lorca a l’Empordà 16.30 Uhr: Konzert mit drei Chören aus dem Conflent (Les Poly-sons de Prades, Els cantaires de Ria-Cirac, Cant’Eus) und dem Cor Jac

Italiano :

Il programma di questa splendida giornata prevede: alle 11 conferenza su Josep Anselm Clavé a cura di E. Pardo alle 15 spettacolo musicale Lorca a l’Empordà alle 16.30 concerto con 3 cori di Conflent (Les Poly-sons de Prades; Els cantaires de Ria-Cirac, Cant’Eus) e il Cor Jac

Espanol :

En el programa de este magnífico día: 11h conferencia sobre Josep Anselm Clavé a cargo de E. Pardo 15h actuación musical Lorca a l’Empordà 16h30: concierto con 3 coros de Conflent (Les Poly-sons de Prades; Els cantaires de Ria-Cirac, Cant’Eus) y el Cor Jac

