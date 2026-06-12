20 ans de la Maison de la Forêt Paucourt vendredi 10 juillet 2026.

Paucourt

20 ans de la Maison de la Forêt

94 Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

20 ans de la Maison de la Forêt

Animation et atelier en journée.

En soirée

• Projection en plein air Jurassic World Renaissance sur un écran géant de 15 mètres le samedi 11 juillet.

• Spectacle musical avec les étoiles Pulsars et improvisations suivi d’une observation du ciel aux télescopes le vendredi 10 juillet.

• Soirée étoiles chauves-souris le dimanche 12 juillet .

94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59

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English :

20th Anniversary of the Maison de la For%EAt

L’événement 20 ans de la Maison de la Forêt Paucourt a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS