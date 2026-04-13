20 ans de l’Espace Part’âge Joséphine Baker, Espace Part’âge Joséphine Baker, Bailleul

20 ans de l’Espace Part’âge Joséphine Baker Jeudi 30 avril, 17h30 Espace Part’âge Joséphine Baker Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T17:30:00+02:00 – 2026-04-30T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T17:30:00+02:00 – 2026-04-30T20:30:00+02:00

Au programme : exposition, animations, maquillage et apéro dinatoire offert

Espace Part’âge Joséphine Baker 12 bis rue Paul Perrier 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France

Venez fêter les 20 ans du centre social avec l’équipe !

Ville de Bailleul