20 ans de Mémoire et Patrimoine de Plouëc Plouëc-du-Trieux samedi 13 juin 2026.

Plouëc-du-Trieux

20 ans de Mémoire et Patrimoine de Plouëc

Lieu-dit La Gare Plouëc-du-Trieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’association vous proposera une balade patrimoniale dans le bourg à la découverte de différents monuments et lieux de notre commune. Venez avec votre pique nique pour partager ce moment de convivialité avec nous. Le conteur Vassili Ollivro sera présent l’après-midi. .

Lieu-dit La Gare Plouëc-du-Trieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement 20 ans de Mémoire et Patrimoine de Plouëc Plouëc-du-Trieux a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol