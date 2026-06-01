20 ans de Mémoire et Patrimoine de Plouëc Plouëc-du-Trieux
20 ans de Mémoire et Patrimoine de Plouëc Plouëc-du-Trieux samedi 13 juin 2026.
Plouëc-du-Trieux
20 ans de Mémoire et Patrimoine de Plouëc
Lieu-dit La Gare Plouëc-du-Trieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’association vous proposera une balade patrimoniale dans le bourg à la découverte de différents monuments et lieux de notre commune. Venez avec votre pique nique pour partager ce moment de convivialité avec nous. Le conteur Vassili Ollivro sera présent l’après-midi. .
Lieu-dit La Gare Plouëc-du-Trieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement 20 ans de Mémoire et Patrimoine de Plouëc Plouëc-du-Trieux a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol